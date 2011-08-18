Соціологи зазначають різке падіння довіри до Президента та влади

Експерти констатують різке падіння рівня довіри до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та влади в цілому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції у Києві повідомив генеральний директор компанії TNS Микола ЧУРИЛОВ.

За його словами, найвищий рівень довіри до нової влади дослідники відзначали у квітні-травні 2010 року.

Згідно з результатами дослідження, проведеного у липні 2011 р., ступінь довіри до Президента знизився до –0,8%, тобто йому певною мірою довіряють близько 30% громадян України. Показники прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА гірші: якщо 3-4 місяці тому відсотковий показник довіри до нього становив –0,2-0,1%, то зараз йому певною мірою довіряють на –1,1% (15-18% населення).

За словами М.ЧУРИЛОВА, водночас дослідження виявило, що серед політиків найнижчий рівень довіри має екс-Президент України Віктор ЮЩЕНКО. “Я думаю, за кілька тижнів чи місяців ми зможемо занести його до Книги Гінеса: близько 85-90% населення абсолютно не довіряють цій людині”. Коефіцієнт довіри до В.ЮЩЕНКА склав -1,75% і продовжує падати.

Крім того, за даними дослідження, різко впав рівень довіри до лідера партії “Сильна Україна”, віце-прем`єр-міністра - міністра соціальної політики Сергія ТІГІПКА: якщо 3-4 місяці тому він міг конкурувати із В.ЯНУКОВИЧЕМ, то зараз ступінь довіри знизився.

Згідно з результатами дослідження, перше місце за рівнем довіри українців посів голова партії “Фронт Змін”, народний депутат від НУ-НС Арсеній ЯЦЕНЮК: йому довіряє близько 40% населення.

Також М.ЧУРИЛОВ зазначив, що у порівнянні з даними 2-3-місячної давнини, різко впав рівень довіри і бажання голосувати за Партію регіонів. Якщо раніше 29-30% громадян готові були проголосувати за ПР, то зараз цей показник становить близько 20%. Водночас експерт зауважив, що, незважаючи на різке зниження рейтингу «регіоналів», їхній показник найвищий серед інших політичних партій.

За даними дослідження, за партію «Сильна Україна» С.ТІГІПКА готові голосувати 1,3% населення. «Можливо тому й виникло бажання злитися з іншою політичною силою, тому що довіру до «Сильної України» вичерпано», - зауважив М.ЧУРИЛОВ, коментуючи наміри Партії регіонів та «Сильної України» об’єднатися.

Він також повідомив, що серед інститутів влади найнижчий рівень довіри населення до суду – йому певною мірою довіряють 10-15% громадян України. Невисокі показники також має прокуратура та міліція. Більшою мірою українці довіряють армії.

Разом із тим експерт відзначив досить високий рівень довіри до вітчизняних ЗМІ. Проте, якщо у травні більшість населення повністю їм довіряла, то зараз лише 50% громадян певною мірою довіряють пресі. Російські ЗМІ програють українським за ступенем довіри у нашій країні, іншим закордонним мас-медіа довіряють ще менше.