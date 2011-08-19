Голова СКУ: влада принижує Україну судом над Тимошенко

Світовий конгрес українців (СКУ) закликає Печерський районний суд Києва звільнити екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО з-під варти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це заявив президент Світового конгресу українців Євген ЧОЛІЙ біля Печерського райсуду Києва.

«Влада окреслює цей суд як боротьбу з корупцією, а світ вважає, що це боротьба з опозицією», - зазначив він.

Є.ЧОЛІЙ підкреслив, що в жодній демократичній країні світу суд не відбувається в таких умовах, коли, зокрема, замість судді спостерігачам видно лише спини міліціонерів, коли суддя ігнорує прохання підсудної про надання медичної допомоги, коли суд над екс-прем`єр-міністром проходить у надзвичайно тісному приміщенні.

Як сказано у повідомленні, голова Світового конгресу українців також заявив, що арешт Ю.ТИМОШЕНКО є невиправданим. «Пані ТИМОШЕНКО неодноразово показувала, що мала різні нагоди виїхати з України, але не зробила цього і не зробить», - наголосив він.

«Ми закликаємо владні структури і суддю виконувати Конституцію України та прислухатись до світового співтовариства, яке недвозначно засудили цей невиправданий арешт, та негайно звільнили ТИМОШЕНКО. Владні структури знижують імідж України у світі подібними судовими процесами. Це питання демократії в Україні», - заявив Є.ЧОЛІЙ.

У свою чергу, президент Європейського конгресу українців Ярослава ХОРТЯНІ додала, що побачивши, як проходить суд над Ю.ТИМОШЕНКО, вона дійшла висновку, що «це не суд, а судилище не тільки над Юлією ТИМОШЕНКО, а над українським народом».

«Я звертаюсь до українського народу: станьте за себе, тому що після Юлії ТИМОШЕНКО під суд піде опозиція, а після опозиції весь український народ», - сказала вона.