Європейські прагнення Януковича відбилися, мов у дзеркалі

Президент України заявляє про однозначний зовнішньополітичний вибор України - рух у бік Європи.

Про це глава держави пише у своїй ексклюзивній статті для «Дзеркала тижня. Україна», присвяченій 20-річчю Незалежності України.

«Незважаючи на труднощі, головний крок уже зроблено: ми остаточно визначилися зі своїм майбутнім. Європейський вибір став основою зовнішньополітичної ідентичності України. А європейські цінності - основою нашого розвитку», - пише В.Янукович.

«Ми впевнені, що Угода про асоціацію та про утворення поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі - це те, що сьогодні потрібно і Україні, і Європейському Союзові. Сподіваємося, що це усвідомлюють і наші партнери», - заявляє президент.

«Україна не просто хоче бути європейською країною, - підкреслює президент. - Цей географічний факт не потребує зай­вих підтверджень. Ми прагнемо долучитися до великого європейського проекту - побудови єдиної Європи на основі цінностей свободи, демократії та права. Долучитися у складний час, прагнучи не субсидій чи поблажок, а можливостей і прав. Долучитися, попри жорсткий тиск і свідоме гальмування, на засадах рівних партнерів. Долучитися - заради нашого спільного майбутнього».

Разом з тим, пише далі В.Янукович, Україна глибоко усвідомила, що європейський поступ «неможливий без добросусідських відносин із Росією». «Роки незалежності неспростовно довели, що такі відносини можливі лише на основі чіткого дотримання двостороннього балансу націо-нальних інтересів та взаємної поваги. Держава та її керівництво зроблять усе, від них залежне, для побудови такого балансу», — підкреслив він.

Також глава держави підкреслив важливість відносин із США та Китайською Народною Республікою (КНР). За його словами, Україна і далі буде розвивати співробітництво з НАТО та іншими інститутами з питань безпеки в Європі. «Національний прагматизм, в основі якого закладено інтереси українського громадянина, - це наш дороговказ у побудові відносин із іншими державами», - зазначає В.Янукович.

«Ми знаємо, що робити, і усвідомлюємо, як цього досягти. Ми визначили стратегію розвитку, і нам достатньо політичної волі для її реалізації. Європейська демократична заможна Україна, вільна держава, в якій людина почуватиметься захищеною, - це наша мета, і вона буде досягнута… Ця мета об`єднує всіх українців, незалежно від політичних уподобань чи віри. Шлях до її досягнення безальтернативний - це глибока модернізація країни. І на цьому шляху ми сподіваємося на підтримку всіх європейців», - пише президент.

«Прийде час і за років десять Україна буде в Європейському Союзі, ввійде в коло розвинених країн. Я в цьому переконаний», - резюмує В.Янукович