Справжній Джордж Майкл – і надувний Джордж Буш

Імениті та всесвітньо популярні артисти навідуються до нас у гості просто один за одним. Услід за Елтоном Джоном та Гарі Муром Україну своїм мегашоу в рамках світового турне ощасливив поп-ідол усіх часів і народів – Джордж Майкл.

Концерт на “Олімпійському” обіцяв стати найграндіознішою музичною подією літа. Уже тепер можна з упевненістю сказати – не лише літа, а й цілого року. Невідомо, коли ще українці зможуть побачити таке шоу справді світового рівня – з належним звуком, світловим оформленням і неповторно святковою атмосферою.

Джордж Майкл прилетів у Київ за кілька годин до концерту. У цей час біля “Олімпійського” на нього вже чекали – пропускати на територію стадіону почали лише о пів на сьому (а за півгодини концерт уже мав розпочатися!). Утім, попри спеку та довгі черги, обурених майже не було – заради кумира, мовляв, можна й до ранку простояти. До речі, стадіон таки не був заповнений – навіть на танцмайданчику було більш ніж вільно, що й казати про “привілейовані” сектори, які просто рясніли прогалинами. А от VIP-трибуну наповнив наш “зірковий ешелон” – Наталя Могилевська, Руслана, Ані Лорак, а разом із ними – Віктор Пінчук, Юрій Павленко, представники київської влади…

Головний винуватець вечора з’явився на сцені, як і належить світовій зірці – з непоказним пафосом…

Сцена вражала гігантськими розмірами, а її головним елементом став величезний вигнутий екран у формі водоспаду, що “перетікає” у низ сцени. Порівняно з ним чотири інші величезні монітори сприймалися просто як належний додаток…

“Here I am”, – оголосив Джордж Майкл написом на великому екрані, а вже потім з’явився на очі київських прихильників власною персоною. Звісно, 43-річний кумир усього світу має такий статус, із яким може просто стояти на сцені й отримувати овації відданих фанів. Проте з перших же акордів (звук, до речі, був – вище від усіляких похвал) стало зрозуміло – халтурити Джордж Майкл не вміє.

У коханні до Києва співак не зізнавався, з публікою не загравав – лише прогулювався по сцені, що перемежовувала фан-зону – тож найбільш удячні фани могли ледве не потягти зірку за поли традиційного чорного піджака. Протягом усього концерту Джордж Майкл сказав усього кілька фраз – здебільшого вони стосувалися його ж пісень.

Під найвідоміші танцювальні композиції разом з Майклом танцював увесь стадіон. А кожною другою-третьою піснею концерту була лірична балада. Голос Джорджа Майкла в поєднанні з надзвичайним світловим оформленням (на екрані то сходило сонце, то стікали краплі дощу, то майоріли незрозумілі абстрактні картинки) – видовище справді неперевершене…

Кульмінацією мегашоу стала пісня “Shoot the dog”. Поки Майкл співав, позаду нього на екрані транслювалися кадри зі скандального відеокліпу – мультиплікаційні пародії на Джорджа Буша та Тоні Блера. А коли на сцені виросла велетенська надувна лялька американського президента, у публіки просто почалася істерика. На те він і Джордж Майкл – якщо вже протестувати проти політики, то робити це на весь світ – і лише на тлі власних хітів…

На відміну від безперервних концертів, до яких звикли українські меломани, виступ Джорджа Майкла містив антракт. “Повернуся за 20 хвилин”, – повідомив співак написом на екрані й не спізнився після перерви ні на мить. Повернувся, щоб “добити” прихильників давніми хітами, яких, власне, від нього й чекали. Особисто мені запам’яталася юна панянка, котра танцювала неподалік, а на концерт, очевидно, потрапила випадково. Після кожної пісні дівчина голосно запевняла свого супутника: “Ой, і цю пісню я знаю! І цю теж!” Мені ж хотілось просто додати – звичайно, це ж Джордж Майкл…

“Я – це моя мати, тільки з бородою”, – колись казав про себе Йоргос Кіріакос Панайоту (це справжнє ім’я Джорджа Майкла). Він – “жива легенда”. Він – “живий скандал”. “Так, я гей, я курю травку і в житті роблю те, що мені подобається…” У цьому зізнанні – весь Джордж Майкл. Йому байдуже, що там про нього кажуть. Він не раз мав проблеми з законом (у тому числі через “непристойну поведінку” в туалеті в компанії переодягненого поліцая)… Він не раз мав проблеми з обуреними американцями та британцями, тому що насмілювався висміювати все те, що вони цінують найбільше.

Тільки Джордж Майкл може “переодягти” статую Свободи у величезну надувну ляльку з обличчям чи то Джорджа Буша, чи то Тоні Блера. Цей перформанс побачили і на київському концерті. Удруге вийшовши на біс Джордж Майкл перепитав у публіки: “Нагадайте, що ми забули вам зіграти?” Стадіон просто-таки вибухнув: “Freedom!” І бачити, як слідом за своїм кумиром тисячі прихильників в унісон підіймають руки і повторюють одне-єдине слово “Freedom”, – було якось надзвичайно, “у кращих музичних традиціях”…

Тетяна Данилова