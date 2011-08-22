Від Януковича вимагають сприяти виконанню рішення суду про маяки

Політична партія «Наша Україна» вимагає від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА сприяти виконанню рішення суду щодо передачі Україні маяків, які перебувають на утриманні Чорноморського флоту Росії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Зокрема, на переконання «Нашої України», керівництво країни має забезпечити безумовне виконання рішень Господарського суду Криму від 2 серпня 2011 року про передачу українській Держгідрографії кримських маяків, які незаконно утримуються російським флотом. Український суверенітет має поширюватись на усю територію України, наголосили в партії.

«Ми висловлюємо обурення діями військовослужбовців Чорноморського флоту Російської Федерації, що 21 серпня 2011 року незаконно затримали українських студентів, які вимагали виконання рішення суду про передачу маяка «Сарич» під контроль Української держави», - наголошують в «Нашій Україні». В партії розцінюють пасивні дії української влади, в першу чергу Департаменту виконавчої служби Мін`юсту, щодо виконання цього судового рішення, як елемент здачі національних інтересів, започаткованих Харківською угодою 2010 року.

«Ми вимагаємо від органів влади захистити українських громадян, які активно протестують проти незаконного захоплення російським флотом об’єктів на території України», - наголошують в партії.

«Ми солідаризуємося з акцією українських студентів, які власними активними діями стали на захист українського суверенітету на маяку «Сарич», - додають в «Нашій Україні».

Також в партії нагадують, що «Наша Україна» послідовно виступає за денонсацію Харківської угоди від 2010 року про продовження базування Чорноморського флоту Росії на території України, оскільки цей договір створює загрози для суверенітету держави і безпеки громадян та завдає збитків українській економіці.

Як повідомлялося, ввечері 21 серпня активісти Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Студентське братство» почали громадянську акцію з метою активізації діяльності виконавчої служби щодо повернення Україні кримських маяків. Зокрема, вони проникли на територію маяка, здійснювали демонтаж колючого дроту, вивішували таблички «Об`єкт Міністерства інфраструктури України». 8 активістів тимчасово, до появи керівництва Балаклавського райвідділу міліції, утримувалися російськими військовослужбовцями на території маяка.

Сьогодні, 22 серпня, студенти-активісти встановили по периметру огорожі маяка на мисі Сарич 13 «панцерних» наметів і пікетують із вимогою повернути Україні використовувані Чорноморським флотом Росії навігаційні маяки.

Активісти мають намір дочекатися приходу представників виконавчої служби з метою здійснення процедури передачі маяка Україні.

2 серпня Господарський суд Криму скасував прийняту 23 вересня 2010 року постанову Виконавчої служби Мінюсту про відмову у відкритті виконавчого провадження щодо виконання судових рішень про передачу "Держгідрографії" кримських маяків.