На День Незалежності терористи хотіли підірвати бомбу в Києві?

Сьогодні, 22 серпня, у м. Васильків Київської області співробітники СБУ затримали трьох учасників організованого злочинного угруповання, які мали намір скоїти вибух під час святкування Дня Незалежності.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, під час обшуку приміщення, яке зловмисники орендували неподалік центральної площі, виявлено саморобний вибуховий пристрій (СВП), наповнений елементами ураження різного розміру (цвяхи, гайки тощо).

За попередніми висновками експертної служби, у разі вибуху СВП радіус ураження може сягати понад сто метрів, що спричинило б людські жертви і значні матеріальні збитки.

За даними слідства, зловмисники планували здійснити вибух 24 серпня у Києві або передмісті під час святкування Дня Незалежності України.

Окрім вибухівки, у приміщенні знайдено також близько 100 екземплярів листівок із закликами екстремістського характеру.

Наразі тривають відповідні процесуальні дії, за результатами яких буде порушено кримінальну справу.