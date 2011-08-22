«Терористи» з комбінату комунальних послуг готували замах на Януковича?

Організація "Патріот України" заявляє про затримання СБУ чотирьох своїх членів, яких звинувачують у намірах скоїти теракт.

Про це йдеться у заяві, розміщеній на офіційному сайті Соціал-національної асамблеї (СНА), членом якої є "Патріот України".

Згідно з документом, сьогодні близько 12.00 співробітниками СБУ в офісі комунального підприємства КП “Васильківський комбінат комунальних послуг” (м.Васильків Київської області) було затримано двох членів організації “Патріот України”. Співробітники СБУ провели в офісі обшук і вилучили більше 20 CD-дисків, листівки організації та комп’ютери.

Як зазначається сайті СНА, в ході обшуку у приміщенні офісу "була виявлена фальшива листівка, складена провокаторами від імені СНА, яка стосувалася демонтажу пам’ятника Леніну в м. Борисполі, який провадили члени організації і наприкінці якої було розміщено погрозу фізичної розправи над президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ". Окрім цього, в офісі було виявлено і вилучено вибуховий пристрій. Всього на даний момент, згідно з даними СНА, затримано чотирьох членів організації.

У зв`язку з цим “Патріот України” та Соціал-національна асамблея заявляють, що члени організації не мають жодного стосунку до провокативної листівки та до вибухового пристрою.

"Вони були підкинуті в офіс, де працювали члени організації з метою спровокувати репресії проти членів Соціал-Національної Асамблеї", - зазначається у заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні СБУ оприлюднило інформацію про те, що у м. Васильків Київської області співробітники служби затримали трьох учасників організованого злочинного угруповання, які мали намір скоїти вибух під час святкування Дня Незалежності.

«Під час обшуку приміщення, яке зловмисники орендували неподалік центральної площі, виявлено саморобний вибуховий пристрій (СВП), наповнений елементами ураження різного розміру (цвяхи, гайки тощо). За даними слідства, зловмисники планували здійснити вибух 24 серпня у Києві або передмісті під час святкування Дня Незалежності України», - повідомляв прес-центр СБУ.