Кириленко вимагає кримінальної справи проти міліції

Лідер партії «За Україну!», народний депутат В’ячеслав КИРИЛЕНКО вимагає від Генеральної прокуратури порушити кримінальну справу щодо дій працівників МВС за фактом подій 24 серпня під час мирних акцій опозиції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «За Україну!».

«Я вимагаю від Генеральної прокуратури порушити справу проти працівників правоохоронних органів, які 24 серпня під час святкування Дня Незалежності порушили 33 та 39 статті Конституції України. Ці статті гарантують кожному громадянину України свободу пересування та право мирних зібрань», - наголосив політик.

В.КИРИЛЕНКО підкреслив, що «звернення МВС до прокуратури, з вимогою порушити кримінальні справи проти учасників мирної акції, безпідставні й цинічні. Тим більше, що жоден суд не забороняв представникам опозиції рухатися вулицею Володимирською, на якій правоохоронці влаштували провокацію проти мирної демонстрації з застосуванням сльозогінного газу».

Також лідер партії «За Україну!» зазначив, що «вимоги МВС порушити кримінальну справу проти учасників акції нагадують народну мудрість: на злодії шапка горить».