Суд попередив активісток Femen щодо газонокосарки

Печерський районний суд Києва виніс попередження чотирьом активісткам жіночого руху Femen за пошкодження газонокосаркою квіткової композиції навпроти Будинку уряду 24 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам після судового засідання з розгляду протоколу про адміністративне порушення, складеного міліцією, повідомила одна із представниць цього руху Інна ШЕВЧЕНКО.

За її словами, для неї та її подруг стало дивним, що вперше судова інстанція виносить їм за адміністративне правопорушення попередження про неприпустимість у подальшому подібних дій.

На думку представниць Femen, це може свідчити про те, що через деякий час проти них може бути порушена кримінальна справа.