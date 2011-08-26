Мер Івано-Франківська: члени ПР мають нести кримінальну відповідальність

Міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС висловлює побажання, щоб члени Партії регіонів у Харкові понесли кримінальну відповідальність за пошкодження Державного прапора України.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі обласної організацїі УНП.

Міський голова Івано-Франківська, лідер Івано-Франківського обласного осередку Української народної партії, яка виступала організатором дійства в Харкові, заявив, що «регіонали», які пошкодили синьо-жовтий стяг, повинні понести кримінальну відповідальність.

«Ці люди, які це зробили, брутально познущавшись над українською символікою, над прапором, за який боролися мільйони українці і проливали кров, цим вони показали своє справжнє лице», - заявив В.АНУШКЕВИЧУС.

«Якщо є влада в цій країні, у тому числі і в Харкові, то вони мають бути покарані відповідно до чинного законодавства. Це ганебний вчинок, антиукраїнський вчинок», - наголосив мер Івано-Франківська.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня у Харкові під час акції «Рідний прапор нас єднає», яку проводила Українська народна партіія, пошкоджено найбільший в Україні державний стяг.

Під час розгортання на майдані Свободи прапора члени організації «Молоді регіони» намагалися перешкодити цьому шляхом встановлення наметів зі своєю партійною символікою. У кількох місцях вони пошкодили синьо-жовте полотнище і спровокували сутичку з активістами, які прийшли підтримати акцію УНП.

Міліція розпочала перевірку за фактом пошкодження прапора.