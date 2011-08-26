Сьогодні Янукович - на Донеччині

Вшанує пам’ять загиблих шахтарів

Сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснить робочу поїздку до Донецької області. В.ЯНУКОВИЧ вшанує пам’ять загиблих шахтарів у Свято-Варваринській каплиці і візьме участь у всеукраїнському урочистому зібранні з нагоди Дня шахтаря у Донецькому національному академічному музично-драматичному театрі, повідомили УНІАН у прес-службі Президента. Акредитацію представників ЗМІ проводить прес-служба Донецької облдержадміністрації за телефонами: (0622) 340-35-26, 340-35-27, 210-05-64.

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