Сьогодні Янукович - на Донеччині
08:49, 26 серпня 2011Політика
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Вшанує пам’ять загиблих шахтарів
Сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснить робочу поїздку до Донецької області.
В.ЯНУКОВИЧ вшанує пам’ять загиблих шахтарів у Свято-Варваринській каплиці і візьме участь у всеукраїнському урочистому зібранні з нагоди Дня шахтаря у Донецькому національному академічному музично-драматичному театрі, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.
Акредитацію представників ЗМІ проводить прес-служба Донецької облдержадміністрації за телефонами: (0622) 340-35-26, 340-35-27, 210-05-64.
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