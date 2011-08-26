Тимошенко просить судити Януковича - заяву зареєстрували

Печерський райсуд зареєстрував заяву Тимошенко з проханням порушити кримінальну справу проти Януковича

Київ. 26 серпня. УНІАН. Печерський районний суд Києва зареєстрував заяву екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, у якій вона просить порушити кримінальну справу проти нинішнього Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, який під час перебування на посаді голови уряду України укладав з Росією аналогічні угоди на постачання газу, що й вона.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам перед початком судового засідання у справі Ю.ТИМОШЕНКО повідомив її адвокат Олександр ПЛАХОТНЮК.

«Сьогодні до канцелярії Печерського районного суду надійшла заява Юлії ТИМОШЕНКО про вчинення злочину і про порушення кримінальної справи відносно Віктора ЯНУКОВИЧА та інших осіб. Вона зареєстрована… Зміст заяви полягає в тому, що якщо вважати злочином те, що інкримінують ТИМОШЕНКО, то тоді треба притягувати (до відповідальності) її попередників за підписання та укладання аналогічних угод, які були ще підписані у 2006-2007 роках», - сказав адвокат.

За його словами, суд зобов’язаний відповідно до чинного законодавства у триденний термін розглянути цю заяву та винести по ній рішення.

У свою чергу, інший адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Микола СІРИЙ зауважив: «У цій заяві та ж сама логіка, що й у прокуратури. А якщо логіка прокуратури правильна про притягнення Юлії Володимирівни ТИМОШЕНКО до кримінальної відповідальності, то за цією логікою всіх попередників-прем’єрів також треба притягнути до кримінальної відповідальності, бо вони вели переговори газові, укладали ці угоди, реалізовували, виконували ці угоди у той самий спосіб, у який робила це Юлія ТИМОШЕНКО. І навпаки: якщо вони не притягуються до кримінальної відповідальності, значить, треба закривати й кримінальну справу по відношенню до Юлії ТИМОШЕНКО».