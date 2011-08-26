Посол у Москві заявив, що домом для України буде Європа

Надзвичайний і Повноважний посол України у РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО переконаний, що Європейський Союз для України є майбутнім домом, а Росія – найближчим сусідом.

Як передає власний корреспондент УНІАН у РФ, про це посол сказав учора ввечері, виступаючи перед українською діаспорою у Москві з нагоди 20-ї річниці Незалежності України.

“Україна демонструє послідовність у своєму стратегічному курсові на інтеграцію у Європейський Союз. Він відображає цивілізаційний вибір народу і спрямований, перш за все, на утвердження в Україні європейської суспільної моделі”, - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

За його словами, європейська інтеграція відіграє роль головного інструмента забезпечення всебічної модернізації України, її перетворення на високорозвинену європейську країну.

Водночас, як наголосив посол, Україна виступає за поглиблення стратегічного партнерства з Росією. “Ми залишили позаду період конфронтації, від якої програвали обидві сторони. Прагматизм, взаєморозуміння і повага до національних інтересів один одного визначають сьогодні характер українсько-російських відносин”, - сказав він.

На переконання В.ЄЛЬЧЕНКА, об`єднання сил на шляху модернізації економік обох країн, взаємовигідні коопераційні зв`язки, спільні проекти у високотехнологічних галузях, динамічне зростання двостороннього товарообороту очолюють список виграшів від такої взаємодії.

“Київ не перебуває на роздоріжжі: Європейський Союз чи Росія. Для України це два взаємодоповнюючих фактори її успішного розвитку. Динамічні процеси сучасного світу, глобальна економіка, спільні виклики та загрози свідчать: ідеологія вибору «або-або» залишилася у минулому”, - сказав він.

В.ЄЛЬЧЕНКО впевнений, що настала ера кооперації, тим більше, між сусідніми, близькими за духом народами. “Загальновідома алегорія «всі ми в одному човні» актуальна як ніколи. Тільки командна робота допоможе рухатися вперед. Тільки об`єднаними зусиллями можливе отримання очікуваних результатів”, - сказав посол.

“І якщо Європейський Союз – наш майбутній дім, то Росія – наш найближчий сусід. А як відомо – близький сусід важливіше далекого родича”, - наголосив В.ЄЛЬЧЕНКО.