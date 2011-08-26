Янукович зробив Хорошковського генералом

Колишній голова СБУ, перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ здивований рішенням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА присвоїти нинішньому голові СБУ Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ військове звання «генерал армії».

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні журналістам, коментуючи відповідний указ глави держави.

«Мене дивує, як цивільна людина може отримати звання генерала армії», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

На уточнююче запитання, про що це може свідчити, він відповів: «Мабуть, Президент, який присвоює таке звання, задоволений роботою Служби безпеки».

*** На офіційному сайті Президента України розміщено текст указу від 12 серпня 2011 року, згідно з яким дійсному державному раднику митної служби України, голові Служби безпеки України Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ в порядку переатестування присвоєно військове звання «генерал армії України».