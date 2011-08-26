Кірєєв обурив Тимошенко і її захист

Суддя Печерського районного суду м. Києва Родіон КІРЄЄВ відмовився розглядати клопотання захисту екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО про допуск до неї особистого лікаря та медсестри для забору крові.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання під час сьогоднішнього засідання суду зробив адвокат Олександр ПЛАХОТНЮК.

Суддя Р.КІРЄЄВ перервав О.ПЛАХОТНЮКА і сказав, що це питання вже вирішене судом.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що вже пройшов 11-й день після її заяви про погіршення стану здоров’я та необхідності зробити аналіз крові її особистим лікарем та медсестрою, щоб забезпечити конфіденційність.

«Я не буду мати справу ні з яким консиліумом, який Ви утворюєте. Я не хочу, щоб мої аналізи з’являлися на телеканалах та прес-конференціях», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На це Р.КІРЄЄВ наголосив, що сторона захисту уже втретє звертається з подібним клопотанням, що свідчить про замагання затягнути розгляд справи.

Така заява обурила присутніх у залі суду, які охарактеризовували її словами: «Маразм» та «Ганьба!».

Ю.ТИМОШЕНКО також висловила своє обурення, зауваживши, що за всім цим процесом пильно спостерігають представники посольств та засобів масової інформації. «Ви свідомо не надаєте мені права на медичний огляд», - сказала вона.

У відовідь Р.КІРЄЄВ наголосив: «Закон один для всіх». Це знову викликало обурення присутніх у залі та обурення адвокатів Ю.ТИМОШЕНКО, на що суддя пригрозив видалити порушників.

«Я не знаю, пане суддя, звідки у Вас, отакої молодої людини, стільки жорстокості та цинізму… Ви можете видалити всіх захисників. Ви знаєте, що Вас кришує Президент», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, звертаючись до Р.КІРЄЄВА.

Після цього Р.КІРЄЄВ приступив до процедури дослідження матеріалів кримінальної справи. Зараз суддя читає матеріали восьмого тому справи.