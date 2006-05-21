Житель Індії відзначив 137-й день народження

Індієць Хабіб МІЯН відзначив 137-й день народження, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Привітати довгожителя зібралися близько 100 найближчих родичів. За їхніми словами, у Х.МІЯНА відмінне здоров`я для такого поважного віку. Він ніколи не вживав ліки, правда, кілька років тому у нього пропав зір. Сам довгожитель говорить, що пройшов такий довгий життєвий шлях тільки завдяки молитвам.