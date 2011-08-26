Кірєєв вигнав із зали суду нардепа

Суддя Печерського районного суду м. Києва Родіон КІРЄЄВ, який головує у справі екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, видалив із зали судових засідань народного депутата від "БЮТ-Батьківщини" Віктора ТАРАНА-ТЕРЕНА.

Як передає кореспондент УНІАН, суддя мотивував своє рішення тим, що В.ТАРАН-ТЕРЕН допускав грубі порушення під час засідання.

Під час зачитування Р.КІРЄЄВИМ матеріалів кримінальної справи адвокати Ю.ТИМОШЕНКО почергово вимагали, аби суддя зачитував повний текст документів, реквізити документів, та робили заяви про неприпустимі дії головуючого.

Р.КІРЄЄВ пригрозив видалити із зали та відсторонити від процесу адвоката Олександра ПЛАХОТНЮКА.

Це викликало негативну реакцію в Ю.ТИМОШЕНКО, і вона заявила, що суддя свідомо позбавляє її права працювати за Кримінально-процесуальним кодексом. «Ви думаєте, Вам усе з рук зійде? Ви не суд, Ви бєспрєдєл», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У відповідь Р.КІРЄЄВ, звертаючись до Ю.ТИМОШЕНКО, зауважив, що два попередніх засідання вона поводилася процесуально і мала б поводитися так і надалі.

«Що Ви можете мені зробити? Зараз Ви хочете видалити моїх захисників. Ви оборотень, а не суддя», - сказала судді Ю.ТИМОШЕНКО. Ці її слова підтримали депутатів від "БЮТ-Батьківщини", які перебувають у залі, і це обурило Р.КІРЄЄВА.

Він попросив представника судової міліції «Грифон» вказати на порушників порядку, і той вказав на депутата В.ТАРАНА-ТЕРЕНА.

Після цього Р.КІРЄЄВ ухвалив рішення про видалення депутата із зали до кінця розгляду справи.

В.ТАРАН-ТЕРЕН вийшов із зали зі словами: «Ваша нечесть, я піду».

Підбиваючи підсумки інциденту, Р.КІРЄЄВ назвав це провокацією, спрямованою на дискредитацію судової системи.