Янукович поставив свічку за упокій
11:56, 26 серпня 2011Політика
2451 0
Президент - у Донецьку
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у Донецьку взяв участь в заупокійній літії за загиблими шахтарями.
Як повідомляє прес-служба глави держави, літію відслужив у Свято-Варваринській каплиці Єпископ Горлівський і Слов’янський МИТРОФАН.
Після завершення літії глава держави запалив свічку та поклав квіти до ікони Святої Великомучениці Варвари.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter