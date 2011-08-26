Янукович поставив свічку за упокій

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у Донецьку взяв участь в заупокійній літії за загиблими шахтарями.

Як повідомляє прес-служба глави держави, літію відслужив у Свято-Варваринській каплиці Єпископ Горлівський і Слов’янський МИТРОФАН.

Після завершення літії глава держави запалив свічку та поклав квіти до ікони Святої Великомучениці Варвари.