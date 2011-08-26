Податкова міліція проводить обшук у будівлі ФПУ

Співробітники податкової міліції проводять обшук у будівлі Федерації профспілок України.

Про це УНІАН повідомив заступник голови ФПУ Григорій ОСОВИЙ.

"Податкова міліція прийшла з обшуками, блокувала 3-й, 4-й і 5-й поверхи. Нікого не випускають, ходять по кабінетах, проводять обшуки, перебирають папери, щось шукають", - сказав Г.ОСОВИЙ.

За його словами, податківці шукають документи, пов`язані з відчуженням власності ФПУ.

"Наші юристи з ними розбиралися - вони кажуть, що їм потрібні документи, пов`язані нібито з відчуженням якогось туристичного об`єкту в Херсонській області", - сказав Г.ОСОВИЙ.

За його словами голова ФПУ, народний депутат від Партії регіонів Василь ХАРА зараз перебуває в будівлі федерації.

"Він на місці. Дав інтерв`ю телеканалу про те, що це незаконне і грубе втручання в діяльність профспілок як автономних незалежних державних органів із порушенням усіх процесуальних правил, норм", - повідомив Г.ОСОВИЙ.

За його словами, В.ХАРА "дав дуже різку оцінку цьому вторгненню, тим паче, що паралізовано роботу апарату федерації".

Як повідомляв УНІАН, ФПУ раніше заявляла про безпідставне і протиправне втручання Державної податкової інспекції України у статутну діяльність профспілок.

Так, 18 серпня 2011 року представники податкової інспекції в Печерському районі м. Києва намагалися провести документальну перевірку діяльності федерації. Проте постанову про порушення кримінальної справи, на підставі якої податківцями ініційовано проведення перевірки, ФПУ оскаржила в Печерському районному суді Києва. Федерація вважає, що податкова діє незаконно.

Раніше прокуратура Києва порушила кримінальну справу стосовно посадовців Федерації профспілок України за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.2 ст.366 (службова фальсифікація) і ч.2 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів)) Кримінального кодексу України.

Згідно з постановою старшого слідчого і особливо важливих справах слідчого відділу податкової міліції Києва організовано проведення позапланової документальної виїзної перевірки Федерації професійних союзів України з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період з 1 січня 2009 року по 31 грудня 2010 року.

Водночас, повідомили у ДПА, за фактичною адресою в.о. голови правління і головний бухгалтер Федерації профспілок відмовили працівникам ДПІ в Печерському районі м. Києва в допуску до проведення позапланової документальної виїзної перевірки (ст. 81.1 Податкового кодексу України). Станом на 19 серпня 2011 року тривають слідчі заходи, повідомили в податковій.