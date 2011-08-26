Суд просять визнати протиправними дії Попова і міліції 24 серпня

Сьогодні голова Центрального виконавчого комітету партії «Наша Україна» Сергій БОНДАРЧУК звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва із позовною заявою про визнання протиправними дій голови Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА та керівництва київської міліції, які перешкоджали проведенню у місті мирного зібрання з нагоди 20-ї річниці Незалежності України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Наша Україна», нагадавши, що 20 серпня організатори мітингу прихильників опозиції поінформували Київську міську державну адміністрацію про заплановане мирне зібрання. 23 серпня Окружний адміністративний суд Києва заборонив проводити мітинги в районі Європейської площі, Софійської площі, вулиці Банкової, Михайлівської площі та на Майдані Незалежності.

«Отже, мирне зібрання проводилося із дотриманням законодавства та резолютивної частини рішення Окружного адміністративного суду м. Києва на тих вулицях, які не входили до переліку зазначених рішенням суду.

Незважаючи на законність проведення мирного зібрання, КМДА та Головне управління МВС України у м. Києві не тільки не вжили заходів із забезпечення громадського порядку, але й вчинили протиправні дії з перешкоджання проходженню мирної ходи вулицею Володимирською», - сказано у повідомленні партії.

На думку С.БОНДАРЧУКА, такі дії є грубим порушенням ст. 39 Конституції України, ст. 11 Європейської конвенції з прав людини, якими передбачено основоположне право на мирні зібрання.

С.БОНДАРЧУК переконаний, що влада продемонструвала страх перед народними протестами.

«Голова КМДА ПОПОВ вислуговується перед центральною владою та власною партією, зневажаючи конституційні права киян на висловлення власної громадянської позиції та мирні зібрання. Переконаний, що кияни не хочуть перетворення столиці на табір суворого режиму. ПОПОВ у разі проведення чесних виборів ніколи не стане міським головою. Саме тому влада їх не проводить, адже керувати через намісника набагато легше», - сказав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, Комітет опору диктатурі, до складу якого входять 11 опозиційних партій, 24 серпня планував провести мітинг пам’ятника Тарасу Шевченку, а потім народний марш, що мав стартувати від пам’ятника Шевченку та завершитися мітингом на Михайлівській площі.

Однак 23 серпня Окружний адміністративний суд Києва дозволив представникам опозиції проводити святкові акції з нагоди Дня Незалежності України лише біля пам’ятника Тарасу Шевченку.

24 серпня учасники багатотисячного мітингу, організованого Комітетом опору диктатурі з нагоди Дня Незалежності України, мали намір іти пішою ходою до Адміністрації Президента, щоб передати главі держави Віктору ЯНУКОВИЧУ резолюцію, яку вони ухвалили.

Однак бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» перегородили вулицю Володимирську, щоб не допустити прохід колони до Адміністрації Президента. Також вулиця була перекрита автозаками і автобусами з «беркутівцями». Учасники мітингу спробували прорватись через кордони міліції, але їм це не вдалось.

Сьогодні, 26 серпня, перший заступник голови партії Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що Окружний адмінсуд Києва не забороняв прихильникам опозиції після мітингу у парку імені Тараса Шевченка у День Незалежності України йти по вулиці Володимирській.

«Попри те, що в судовому рішенні були перелічені майже всі центральні вулиці столиці, вулиці Володимирської там не було», - наголосив він.