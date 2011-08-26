Турчинов вирахував, на яких вулицях Києва діє Конституція

Окружний адміністративний суд Києва не забороняв прихильникам опозиції після мітингу у парку імені Тараса Шевченка у День Незалежності України йти по вулиці Володимирській.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це заявив перший заступник голови партії Олександр ТУРЧИНОВ в інтерв’ю журналістам.

На думку О.ТУРЧИНОВА, Окружний адмінсуд Києва перевищив свої повноваження, встановивши обмеження права на мирні збори громадян шляхом заборони проводити мітинг в центральній частині міста Києва.

«Попри те, що в судовому рішенні були перелічені майже всі центральні вулиці столиці, вулиці Володимирської там не було», - наголосив він.

«Вони зробили повний перелік всіх існуючих партій в Україні, яким встановили обмеження права на мирні зібрання практично на всіх центральних вулицях. Саме на цих вулицях, на думку суду, Конституція України повинна була припинити свою дію», - обурився О.ТУРЧИНОВ.

«У той же час на вулиці Володимирській, за рішення суду, Конституція діяла, і тому мирна хода відбувалася не лише відповідно до Конституції, але і відповідно до поданих заявок», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

«Мабуть, це була їх технічна помилка, що вони забули вставити вулицю Володимирську або інші вулиці. Потрібно було сказати, що взагалі по всій території України не діє Конституція», - сказав він, додавши, що тоді б у працівників МВС були якісь підстави зупиняти мирних громадян.

Як повідомляв УНІАН, Комітет опору диктатурі, до складу якого входять 11 опозиційних партій, планував 24 серпня провести мітинг біля пам’ятника Тарасу Шевченку, а потім народний марш, що мав стартувати від пам’ятника Шевченку та завершитися мітингом на Михайлівській площі.

Однак 23 серпня Окружний адміністративний суд Києва дозволив представникам опозиції проводити святкові акції з нагоди Дня Незалежності України лише біля пам’ятника Тарасу Шевченку.

24 серпня учасники багатотисячного мітингу, організованого Комітетом опору диктатурі з нагоди Дня Незалежності України, мали намір іти пішою ходою до Адміністрації Президента, щоб передати главі держави Віктору ЯНУКОВИЧУ резолюцію, яку вони ухвалили.

Однак бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» перегородили вулицю Володимирську, щоб не допустити прохід колони до Адміністрації Президента. Також вулиця була перекрита автозаками і автобусами з «беркутівцями».

Прес-служба партії «Батьківщина» заявила, що у центрі Києва десятки учасників пішої ходи прихильників опозиції отримали травми внаслідок застосування бійцями спецпідрозділу міліції «Беркут» сльозогінного газу.

У свою чергу, Головне управління МВС України у м. Києві заявило, що учасники акції поранили шістьох міліціонерів.

25 серпня слідчим відділом ГУ МВС України в м. Києві порушено кримінальну справу за фактом сутичок «між правоохоронцями та представниками ряду політичних партій, об’єднань та організацій», що сталися в столиці 24 серпня.

Сьогодні, 26 серпня, О.ТУРЧИНОВ повідомив, що опозиційні народні депутати України збирають підписи під зверненням до Генеральної прокуратури з вимогою порушити кримінальну справу проти посадовців Міністерства внутрішніх справ, які віддали наказ підлеглим завадити проходу і застосували сльозогінний газ на вулиці Володимирській проти учасників мітингу з нагоди 20-ї річниці Незалежності України.