Санкцію на обшук у профспілках дав Голосіївський суд

У рамках розслідування кримінальної справи, що знаходиться в провадженні податкової міліції Києва, правоохоронними органами за санкцією Голосіївського районного суду столиці проведено обшук та вилучено бухгалтерські й інші документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності Федерації профспілок України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, у ході проведення вказаних слідчих дій скарг та зауважень на дії працівників правоохоронних органів не надходило.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у ФПУ заявили, що співробітники податкової міліції проводять обшук у будівлі Федерації профспілок України з метою вилучити документи, пов`язані з відчуженням власності профспілок.

Довідка УНІАН. Генпрокуратура заявила, що проводить перевірку законності відчуження майна санаторно-курортних закладів Федерації профспілок, і попросила не вважати відповідне розслідування втручанням у діяльність ФПУ.

Також Генеральна прокуратура звернулась до прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА щодо створення урядової комісії з метою проведення інвентаризації майна ФПУ, визначення законності його перебування у володінні ФПУ, встановлення державної частки у ньому та перевірки законності його відчуження.

Влітку цього року прокуратура Києва порушила 6 кримінальних справ за фактами зловживань посадовцями Федерації профспілок України, до суду заявлено 4 позови про визнання незаконними угод про відчуження санаторно-курортних закладів.

Водночас у ФПУ заявили, що Генеральна прокуратура незаконно втручається у внутрішньостатутну діяльність федерації та її членських організацій.