Андрухович розуміє, для чого «повільно вбивають» Тимошенко і Луценка
Листи на підтримку підписав свідомо
Відомий письменник Юрій АНДРУХОВИЧ переконаний, що колишні прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО та глава МВС Юрій ЛУЦЕНКО є найзнаковішими жертвами судового свавілля та безправ`я, а самих їх вбивають, щоб довести смерть Помаранчевої революції.
Про це письменник заявив в інтерв`ю «Українській правді».
«Саме цих людей я вважаю на сьогодні найпоказовішими, найзнаковішими жертвами згаданої судової сваволі, іншими словами, безправ`я... Їх повільно вбивають, щоб довести смерть Помаранчевої революції. Ось про це й треба говорити якомога голосніше, поки ще не всім заткнуто роти», - наголосив Ю.АНДРУХОВИЧ.
Він також зазначив, що листа проти судової сваволі та на підтримку Ю.ТИМОШЕНКО й інших політв`язнів підписав свідомо.
«Я зробив це цілком свідомо і переконано», - наголосив Ю.АНДРУХОВИЧ.