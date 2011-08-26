Андрухович розуміє, для чого «повільно вбивають» Тимошенко і Луценка

Відомий письменник Юрій АНДРУХОВИЧ переконаний, що колишні прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО та глава МВС Юрій ЛУЦЕНКО є найзнаковішими жертвами судового свавілля та безправ`я, а самих їх вбивають, щоб довести смерть Помаранчевої революції.

Про це письменник заявив в інтерв`ю «Українській правді».

«Саме цих людей я вважаю на сьогодні найпоказовішими, найзнаковішими жертвами згаданої судової сваволі, іншими словами, безправ`я... Їх повільно вбивають, щоб довести смерть Помаранчевої революції. Ось про це й треба говорити якомога голосніше, поки ще не всім заткнуто роти», - наголосив Ю.АНДРУХОВИЧ.

Він також зазначив, що листа проти судової сваволі та на підтримку Ю.ТИМОШЕНКО й інших політв`язнів підписав свідомо.

«Я зробив це цілком свідомо і переконано», - наголосив Ю.АНДРУХОВИЧ.