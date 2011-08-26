Wikileaks: Міллеру не подобалось, що ціну на газ Дубина погоджував з Ющенком

Посол США у Росії Джон Байєрлі після "газової війни" з Росією у 2008 році вважав, що альтернативний газопровід, який Росія хотіла прокладати в обхід України, не є виходом. Про це він писав у своїй депеші після підписання скандальних газових угод між Україною та Росією, написаній 18 лютого 2009 року, текст якої наводить Wikileaks, передає ТСН.

"Схоже, що Міллер (голова "Газпрому") правий, що транзит газу до Європи через Україну буде залишатися проблемою й далі. Тим не менше, рішення "Газпрому" про альтернативний багатомільярдний газопровід не є відповіддю", - вважає Байєрлі.

"Найкращим рішенням є прозора, основна на комерційних відносинах, газова промисловість", - зазначив він і додав, що жодна зі сторін цього поки не має.

Він також наводив слова Міллера про те, що, не заважаючи на заперечення України, вона "краде газ".

"Міллер дуже оживився, коли відповідав на питання посла про газову суперечку з Україною", - написав посол і додав, що навів голові "Газпрому" слова комісара ЄС про те, що вони не побачили жодних ознак крадіжок з боку України.

"Міллер відповів розлючено та яскраво, що ніхто не сумнівається в тому, що Україна викрадала газ. Часто піднімаючи голос та іноді встаючи з місця, Міллер називав українських лідерів "кримінальним підприємством", а дії України під час кризи "абсолютно нелогічними", - йдеться у депеші.

"Міллер також висловив сумнів, що його український колега, голова "Нафтогазу" Олег Дубина мав консультуватися з президентом Віктором Ющенком перед підписанням угоди", - написав посол.

Байєрлі при цьому зазначив, що схоже, Міллер забув, що він також підписав контракт "лише після того, як прем`єр Володимир Путін дав йому зелене світло".

"Міллер каже, що коли він змушував Дубину підписати контракт, який був погоджений двома сторонами, Дубина сказав йому, що якщо він не узгодить це з Ющенком спочатку, український президент його "знищить", - доповів посол.

Також Байєрлі наводить слова Міллера про те, що Україна перебуває на межі соціального колапсу.

"Там бандити шастають на вулицях, не крадії, але просто молоді безробітні люди, яким потрібні гроші на життя", - наводить слова Міллера про Україну Баєрлі.