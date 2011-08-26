Тимошенко - про Нечвоглода: Це вже навіть не НКВД

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО зробила заяву про злочин з боку слідчого Генеральної прокуратури Олександра НЕЧВОГЛОДА, який давав незаконні розпорядження щодо стеження за нею.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на засіданні Печерського районного суду Києва.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, про це яскраво свідчать матеріали кримінальної справи.

Зокрема, за її словами, О.НЕЧВОГЛОД давав розпорядження СБУ стежити за нею, прослуховувати її телефонні розмови з метою з’ясування нібито злочинних зв’язків екс-прем’єр-міністра та її причетності до вчинення інших злочинів.

Крім того, сказала Ю.ТИМОШЕНКО, слідчий ГПУ дав розпорядження СБУ збирати інформацію про стан її здоров’я. «Така людина не має права працювати у правоохоронних органах. Це вже навіть не НКВД», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.