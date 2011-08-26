Міліція пояснила, чому затримала журналістів

Знімальну групу телеканалу ТВі затримано в акваторії Дніпровсько-Тетерівського лісництва через порушення правил керування моторними плавзасобами та відсутність документів на них.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Київській області.

Як зазначили у ВЗГ, гумовий човен з мотором було затримано сьогодні у місці, яке є заповідною зоною, близько 13.00 під час відпрацювання водної акваторії працівниками водної міліції та бійцями спецпідрозділу «Беркут».

За даними главку міліції Київщини, у гумовому човні перебували три особи, які відрекомендувалися представниками телеканалу, пред’явивши відповідні документи та редакційне завдання.

Однак на прохання надати документи на човен та дозвільні документи на керування ним, оскільки плавзасіб оснащений двигуном, особи, які перебували в ньому, зробити цього не змогли, через що човен було відбуксировано до берега для складання адміністративного протоколу про порушення.

У міліції підкреслили, що ніяких претензій у правоохоронців до виконання журналістами службового завдання немає, є лише претензії щодо відсутності відповідних документів на плавзасіб. У міліції підкреслили, що після встановлення, кому належить човен, та складання протоколу всі особи, які перебували у човні, будуть відпущені.