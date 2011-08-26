Захист Тимошенко знайшов ще один аргумент на користь клієнтки

Те, що Генеральна прокуратура не порушує кримінальну справу проти Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія БОЙКА та голови правління НАК «Нафтогаз України» Євгена БАКУЛІНА є підтвердженням невинуватості екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це заявив журналістам адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Олександр ПЛАХОТНЮК, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

Він зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО звинувачують у тому, що ціна на газ на 2009 рік піднялася, а плата за транзит залишилася незмінною.

О.ПЛАХОТНЮК підкреслив, що, за логікою прокуратури, «потрібно терміново порушувати таку саму кримінальну справу проти ЯНУКОВИЧА, БОЙКА та БАКУЛІНА, які були при владі, коли у 2007 році ціна на газ була збільшена на 49,5 дол. за тисячу кубометрів, а плата за транзит залишилася на рівні 1,7 дол., чим було нанесено збитків НАК «Нафтогазу» на суму 178,2 млн. доларів».

Адвокат зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО та її захисники не вважають це злочином – це є монопольне ціноутворення, «але якщо прокуратура відкрила по таких самих обставинах кримінальну справу проти ТИМОШЕНКО, то ГПУ зобов’язана відкрити кримінальну справу і проти ЯНУКОВИЧА за тими самими ознаками».

«Якщо виходити з того, що перед законом всі рівні, то потрібно або порушувати кримінальну справу по тих угодах, або звільняти з-під арешту Юлію ТИМОШЕНКО і закривати кримінальну справу по тих угодах, які їй інкримінуються», - заявив О.ПЛАХОТНЮК.

На його думку, те, що прокуратура не порушує таку кримінальну справу, є підтвердженням невинуватості Ю.ТИМОШЕНКО та свідченням того, що справа грубо сфабрикована за політичними мотивами.

Сьогодні зранку адвокати Ю.ТИМОШЕНКО зареєстрували у канцелярії Печерського райсуду Києва заяву про вчинення злочину та про порушення кримінальної справи у зв`язку з підвищенням ціни на газ на 70% урядом В.ЯНУКОВИЧА у 2006-2007 роках.