Фракція «БЮТ-Батьківщина» у Київраді звернулись до голови КМДА Олександра ПОПОВА з вимогою на найближчому пленарному засіданні ради пояснити мотиви звернення до суду щодо обмеження прав на проведення масових заходів у День Незалежності України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної організації партії «Батьківщина», про це заявила лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Тетяна МЕЛІХОВА.

«Впевнена, що О.ПОПОВУ скоро доведеться в суді відповідати за те, що він всупереч конституційним нормам у судовому порядку заборонив проведення мирних зібрань, але він як представник Президента в київській громаді, в першу чергу повинен пояснити свої дії перед киянами – на сесії Київради», - переконана Т.МЕЛІХОВА.

Депутат наголосила, що такі дії голови КМДА є грубим порушенням ст. 39 Конституції України, ст. 11 Європейської конвенції з прав людини, якими передбачено основоположне право на мирні зібрання.

«Цими діями керівник виконавчого органу Київради О.ПОПОВ підписав собі вирок як політичному діячу Києва, можливому кандидату на посаду київського міського голови. Крім того, київська міліція, яка стала на заваді ходи за його позовом до суду, діяла в порушення Конституції та адміністративного суду, провокуючи демонстрантів на кровопролиття. Адже незважаючи на антиконституційне рішення суду за поданням КМДА, проведення мирного зібрання в парку Т.Г.Шевченка та ходи по вул. Володимирській були не забороненими», - наголосила Т.МЕЛІХОВА.

Як повідомляв УНІАН, Комітет опору диктатурі, до складу якого входять 11 опозиційних партій, 24 серпня планував провести мітинг пам’ятника Тарасу Шевченку, а потім народний марш, що мав стартувати від пам’ятника Шевченку та завершитися мітингом на Михайлівській площі.

Однак 23 серпня Окружний адміністративний суд Києва за позовом КМДА дозволив представникам опозиції проводити святкові акції з нагоди Дня Незалежності України лише біля пам’ятника Тарасу Шевченку.

24 серпня учасники багатотисячного мітингу, організованого Комітетом опору диктатурі з нагоди Дня Незалежності України, мали намір іти пішою ходою до Адміністрації Президента, щоб передати главі держави Віктору ЯНУКОВИЧУ резолюцію, яку вони ухвалили.

Однак бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» перегородили вулицю Володимирську, щоб не допустити прохід колони до Адміністрації Президента. Також вулиця була перекрита автозаками і автобусами з «беркутівцями». Учасники мітингу спробували прорватись через кордони міліції, але їм це не вдалось.