GW: Януковича у Варшаві запитають про суд над Тимошенко

Під час запланованого візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Польщі однією з тем розмови може стати кримінальна справа проти екс-прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це повідомляє «Корреспондент.net»з посиланням на польське видання Gazeta Wyborcza.

«Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ незабаром здійснить візит до Польщі, де проведе зустріч з Президентом Польщі Броніславом КОМОРОВСЬКИМ. Водночас, як повідомило джерело агентства РАР в дипломатичних колах, однією з тем розмови може стати кримінальна справа проти екс-прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО», - пише Gazeta Wyborcza.

«Інформацію про майбутній візит ЯНУКОВИЧА до Польщі підтвердили в Посольстві України у Варшаві. При цьому, як зазначила співробітниця посольства Юлія БРОДІЙ, дата візиту остаточно ще не узгоджена», - зазначає видання.

У свою чергу, дипломат з представництва Європейського Союзу в Києві повідомив агентству РАР, що Президент України відвідає Польщу перед запланованим на кінець вересня у Варшаві самітом ініціативи «Східне партнерство».

«Дипломат повідомив, що однією з важливих тем в ході зустрічі двох президентів буде питання щодо арешту колишнього прем`єра і лідера опозиції Юлії ТИМОШЕНКО», - йдеться у матеріалі.

«Це (арешт ТИМОШЕНКО) викликало занепокоєння Брюсселя і може заблокувати підписання з Києвом угоди про асоціацію», - вважає Gazeta Wyborcza.

Як відомо, 25 серпня відомий фахівець в галузі конституційного права та прав людини Джон ВОЛШ (Велика Британія) відвідав засідання Печерського райсуду Києва. Він повідомив, що міжнародні організації із захисту прав людини запросили його побути присутнім на судовому засіданні через те, що до них звернулася низка представників європейських країн, які нарікали на певні негаразди з процедурними і процесуальними аспектами цієї справи.

«Складається враження, що йдеться більше про певний політичний диспут, а не юридичний», - заявив Дж.ВОЛШ, додавши, що такої думки дотримується міжнародна юридична спільнота.