Під вікнами Хорошковського влаштували спектакль з салом і ковбасою

У Києві біля будівлі Служби безпеки України представники мистецького об’єднання «Братство Святого Луки» провели акцію на знак протесту проти переслідування організації «Патріот України».

Як передає кореспондент УНІАН, на акцію зібралося близько 20 осіб із символікою організації «Патріот України». Три дівчини лягли на тротуар, в однієї з них на поясі був прикріплений імпровізований вибуховий пристрій, виготовлений з мисливської ковбаси та начинений шматками сала. До пристрою під’єднані різнокольорові дроти і старий будильник з великим циферблатом. На думку учасників акції, саме так працівники СБУ уявляють собі вибуховий пристрій.

Учасники акції зауважили, що їм вдалося здійснити «імпровізований теракт», а СБУ, на їхню думку, не змогла його попередити.