Суд удванадцяте відмовився випустити Тимошенко на волю
17:10, 26 серпня 2011Політика
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Кірєєв каже, що підстав не достатньо...
Печерський районний суд м. Києва знову відмовив захисту екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у задоволенні клопотання про звільнення з-під варти.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення зачитав суддя Родіон КІРЄЄВ.
Відповідна відмова є вже дванадцятою.
У своєму рішенні Р.КІРЄЄВ зауважив, що захист Ю.ТИМОШЕНКО не навів достатньої кількості підстав для зміни запобіжного заходу.
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