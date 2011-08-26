Суд удванадцяте відмовився випустити Тимошенко на волю

17:10, 26 серпня 2011
Політика
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Кірєєв каже, що підстав не достатньо...

Печерський районний суд м. Києва знову відмовив захисту екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у задоволенні клопотання про звільнення з-під варти.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення зачитав суддя Родіон КІРЄЄВ.

Відповідна відмова є вже дванадцятою.

У своєму рішенні Р.КІРЄЄВ зауважив, що захист Ю.ТИМОШЕНКО не навів достатньої кількості підстав для зміни запобіжного заходу.

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