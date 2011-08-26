Суд удванадцяте відмовився випустити Тимошенко на волю

Кірєєв каже, що підстав не достатньо...

Печерський районний суд м. Києва знову відмовив захисту екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у задоволенні клопотання про звільнення з-під варти. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення зачитав суддя Родіон КІРЄЄВ. Відповідна відмова є вже дванадцятою. У своєму рішенні Р.КІРЄЄВ зауважив, що захист Ю.ТИМОШЕНКО не навів достатньої кількості підстав для зміни запобіжного заходу.

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