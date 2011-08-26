У Запоріжжі реконструювали пам’ятник жертвам Голодомору

Громадськість Запоріжжя добилася відновлення реконструкції пам’ятника жертвам Голодомору та сталінізму, встановленого в Запоріжжі у сквері на проспекті Леніна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Оновлення країни», за словами координатора «ОК» у Запоріжжі Дмитра ХАРЬКОВА, об’єкт здаватимуть вже завтра.

«Завдяки зусиллям запорізьких організацій «Оновлення країни» та «Національна пам’ять», особистому втручанню в ситуацію з пам’ятним знаком координатора Громадської ініціативи «Оновлення країни» Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА, народного депутата Андрія ПАРУБІЯ міська влада Запоріжжя реконструювала пам’ятний знак «Жертвам Голодомору та Сталінізму», - зазначив він.

При цьому Д.ХАРЬКОВ зауважив, ще в понеділок пам’ятний знак був практично демонтований. «Сьогодні ж усі будівельні роботи вже завершено. Реконструкцію проведено з використанням старих матеріалів, але змінено конструкцію кріплення гранітних плит на більш довговічну», - сказав Д.ХАРЬКОВ.

У повідомленні нагадується, що міська влада Запоріжжя довгий час зволікала з реконструкцією вищезгаданого пам’ятного знаку, посилаючись на відсутність коштів.

Як повідомляв УНІАН, раніше народний депутат, заступник голови політради партії «Наша Україна» А.ПАРУБІЙ звертався до міського голови Запоріжжя з вимогою пояснити, чому пам’ятний знак «Жертвам Голодомору та сталінізму» у місті тривалий час перебуває на реконструкції та просив поінформувати про строки завершення реконструкції.

Підставою для такого звернення була заява «Оновлення країни» та «Національної пам’яті», активісти яких стурбовані ситуацією навколо пам’ятного знаку жертвам Голодоморів 1932-33 років, встановленого у Запоріжжі у сквері на проспекті Леніна.