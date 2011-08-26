Міліція відпустила знімальну групу ТВі

Працівники міліції склали адміністративний протокол про порушення, після чого відпустили знімальну групу телеканалу ТВі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила представник телеканалу.

“Знімальну групу відпустили, зараз вони їдуть на канал”, – сказали у редакції.

За інформацією, наданою телеканалом, єдиною претензією правоохоронців до журналістів була відсутність на човні рятувального спорядження, зокрема, рятувальних жилетів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень невідомі особи на човні затримали знімальну групу телеканалу TВi у районі Дніпровсько-Тетерівського лісництва під Києвом під час виконання редакційного завдання. Згодом до них на іншому човні приєдналися правоохоронці, які відбуксирували човен журналістів до берега.

Як зазначили у міліції, знімальну групу було затримано через порушення правил керування моторними плавзасобами та відсутність документів на них.

За даними міліції, на прохання надати документи на човен та дозвільні документи на керування ним, оскільки плавзасіб оснащений двигуном, особи, які перебували в ньому, зробити цього не змогли, через що човен було відбуксировано до берега для складання адміністративного протоколу про порушення.