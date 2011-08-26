Президента ПА ОБСЄ непокоїть арешт Тимошенко

Президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ Петрос ЕФТІМІУ висловив занепокоєння у зв’язку з арештом колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО в рамках кримінальної справи щодо перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПА ОБСЄ.

«Разом з іншими представниками міжнародної спільноти я уважно стежу за цим судом, і я хотів би наголосити на потребі у справедливих, прозорих та незалежних судових процесах, які б допомогли уникнути враження про політику вибіркового правосуддя,» - заявив Президент П.ЕФТІМІУ.

Він висловив сподівання, що розгляд у суді справи Ю.ТИМОШЕНКО проходитиме прозоро і з дотриманням принципу верховенства права.

«Хоча звинувачення проти ТИМОШЕНКО є доволі серйозними, не менш серйозними є й підозри щодо політичної вмотивованості цього процесу. Я сподіваюсь та очікую від влади, що в рамках цього судового переслідування вона дотримуватиметься найвищого рівня прозорості та поважатиме верховенство права. Ми з нетерпінням очікуємо на можливість тісної співпраці для вирішення цих проблем та подальшого зміцнення демократичних структур в Україні», - наголосив Президент ПА ОБСЄ.