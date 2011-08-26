Президент присвоїв звання Герой України трьом гірникам

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ присвоїв звання Герой України трьом гірникам з Луганської, Дніпропетровської і Донецької областей.

Тексти відповідних указів оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Відповідно до документів, звання Героя України удостоєні бригадир гірників очисного забою відокремленого підрозділу «Шахта імені Ф.Е.Дзержинського» ДП «Ровенькиантрацит» (Луганська область) Віктор КОШЕЛЬНИКОВ; начальник підземної дільниці з видобутку вугілля № 2 виробничого структурного підрозділу «Шахта «Самарська» АТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (Дніпропетровська область) Сергій ЛАЗУРЕНКО та машиніст гірничих виїмкових машин відокремленого підрозділу «Шахта «Холодна Балка» ДП «Макіїввугілля» (Донецька область) Олександр ОДНОРАЛЕНКО.

Як зазначається в указах, звання гірникам присвоєні за визначний особистий внесок у розвиток вітчизняного паливно-енергетичного та вугільного комплексів, досягнення високих показників у виробництві, впровадження новітніх технологій та багаторічну самовіддану працю.