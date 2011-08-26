Посол Франції про Тимошенко, чутки і МЗС України

Надзвичайний та Повноважний Посол Франції в Україні Жак ФОР заявляє, що неправдива інформація про його відкликання була створена Міністерством закордонних справ України й поширена в засобах масової інформації.

Про це Ж.ФОР заявив в інтерв’ю журналу «Тиждень».

«Ніхто не відкликав мене як посла Франції з України. Як посольство, так і Міністерство закордонних і європейських справ Французької Республіки виступили зі спростуванням цих чуток, які циркулюють навколо мене. Офіційна політична позиція моєї держави щодо судового процесу, про який ви згадали (над екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО – УНІАН), була послідовно й публічно висловлена і мною особисто як послом у заявах для преси, і в комюніке МЗС Франції від 23 червня та 6 серпня...

Щодо мого від’їзду я робитиму коментарі, коли в природний спосіб настане час виступати з такими заявами. Додам: я шкодую, що така неправдива, оманлива інформація була створена в стінах МЗС України й поширена стосовно мене в ЗМІ. Це некоректно», - сказав Ж.ФОР.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня деякі ЗМІ з посиланням на джерела в дипломатичних колах повідомили, що посла Франції в Україні Ж.ФОРА було відкликано за його висловлювання щодо судового процесу над екс-прем’єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО. 28 липня Ж.ФОР висловив думку, що кримінальна справа проти Ю.ТИМОШЕНКО дуже далека від права і дуже близька до політики.

9 серпня на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН підтвердив інформацію про відкликання посла Франції Ж.ФОРА. «Дійсно, наразі відбувається процедура погодження кандидатури нового посла», - сказав О.ВОЛОШИН. Він зазначив, що МЗС України невідомо, з чим пов’язано відкликання Ж.ФОРА. «У світовій дипломатичній практиці не прийнято повідомляти країну про причину відкликання свого дипломатичного представника», - сказав О.ВОЛОШИН.

10 серпня під час брифінгу, відповідаючи на запитання стосовно чуток про відкликання посла Франції в Україні, речник Міністерства закордонних та європейських справ Франції заявив, що Париж не відкликав свого посла.

Як повідомили УНІАН у Посольстві Франції в Україні, при цьому речник зазначив: «Стосовно арешту пані ТИМОШЕНКО хочу нагадати вам текст заяви, зробленої у п’ятницю, 5 серпня: Франція дуже стурбована арештом пані ТИМОШЕНКО. Мотивації судового розгляду її справи викликають у нас запитання. Зокрема, нам видається, що право на захист не забезпечене. Ми постійно підкреслюємо, що додержання норм права є ключовим елементом побудови партнерства між Францією, Європейським Союзом та Україною. Франція разом зі своїми європейськими партнерами і надалі з великою увагою стежитиме за розвитком ситуації стосовно пані ТИМОШЕНКО».