На пам’ятнику жертвам Голодомору дописали "1991-2011"
19:51, 26 серпня 2011Політика
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Акт вандалізму в Черкасах
У Черкасах на День Незалежності вандали обмалювали фарбою пам’ятник жертвам Голодомору та політичних репресій, встановлений у Першотравневому парку міста.
Як передає кореспондент УНІАН, вандали залили чорною фарбою табличку і написали на монументі у вигляді хреста «1991 - 2011».
Як повідомляв УНІАН, у селищі Іркліїв на Черкащині в ніч 24 серпня невідомі вдруге спаплюжили пам`ятник Козацькій шаблі. Вандали написали на монументі «З днем проституції», «20 років позору» та «Слава СССР».
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