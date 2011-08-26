На пам’ятнику жертвам Голодомору дописали "1991-2011"

У Черкасах на День Незалежності вандали обмалювали фарбою пам’ятник жертвам Голодомору та політичних репресій, встановлений у Першотравневому парку міста.

Як передає кореспондент УНІАН, вандали залили чорною фарбою табличку і написали на монументі у вигляді хреста «1991 - 2011».

Як повідомляв УНІАН, у селищі Іркліїв на Черкащині в ніч 24 серпня невідомі вдруге спаплюжили пам`ятник Козацькій шаблі. Вандали написали на монументі «З днем проституції», «20 років позору» та «Слава СССР».