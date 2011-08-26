Однодумці "васильківських терористів" звинувачують СБУ

У Харкові перед будівлею обласного управління Служби безпеки України члени організації «Патріот України» провели пікет із вимогою «припинити репресії» проти її активістів.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Патріот України», акція протесту відбулася перед головним входом до облуправління СБУ по вулиці Мироносицькій.

За даними прес-служби, у заході взяли участь близько 70 осіб. Активісти вимагали звільнити з-під варти членів організації «Патріот України» з міста Васильків, яких звинувачують у підготовці теракту, «з’ясувати і покарати замовників репресій проти патріотів України», а також вимагали від СБУ вибачення за «відверто наклепницькі в бік організації звинувачення у підготовці теракту, зберіганні дитячого порно тощо».

В організації заявили, що у разі невиконання їхніх вимог, голова Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ вважатиметься «замовником репресій проти «Патріоту України» і акції протесту будуть продовжені.

«У разі невиконання наших вимог, ми будемо й надалі проводити акції протесту, тільки чисельніші, більш масштабні», - наголосили у прес-службі організації.

За даними начальника Відділу зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариси ВОЛКОВОЇ, в акції організації «Патріот України» взяли участь близько 30 осіб. Під час акції протесту активісти організації допустили порушення вимог її проведення – підпалювали та кидали димові шашки. За це стосовно організатора заходу було складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 185 п. 1 КоАП (порушення порядку організації та проведення зборів, мітингів, вуличної ходи та демонстрацій).

Прес-служба Управління СБУ України в Харківській області ситуацію не коментує.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня СБУ оприлюднила інформацію про те, що у Василькові Київської області співробітники спецслужби затримали трьох учасників організованої злочинної групи, які мали намір скоїти вибух під час святкування Дня Незалежності України.

Згодом Соціал-національна асамблея (СНА) та організація “Патріот України” повідомили про затримання своїх представників. В організаціях відкинули звинувачення у намірах скоїти теракт.

На сайті СНА повідомлялося, що 23 серпня було затримано активістів Васильківського осередку організації Олексія ЧЕРНЕГУ, повторно був затриманий Володимир ШПАРА.

Пізніше були затримані активісти СНА, депутати Васильківської міськради Ігор МОСІЙЧУК та Сергій БЕВЗ, а також Віталій ЗАТЕЛЕПА, Максим БОЙКО та Юрій БОНДАРЕНКО.

24 серпня за матеріалами СБУ Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу щодо двох депутатів Васильківської міської ради за ознаками готування до вчинення терористичного акту, виготовлення та зберігання з метою розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення терористичних актів та незаконного зберігання вибухових речовин і боєприпасів.