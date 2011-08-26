Суд на два місяці залишив під вартою "васильківських терористів"

Солом`янський районний суд Києва на два місяці залишив під вартою трьох затриманих членів громадської організації "Патріот України", яких підозрюють у намірах скоїти теракт.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті Соціал-національної асамблеї (СНА), членом якої є "Патріот України".

Згідно з прийнятим сьогодні рішенням суду, під вартою залишили Ігоря МОСІЙЧУКА, Сергія БЕВЗА, а також Володимира ШПАРУ.

Як йдеться у повідомлені, декілька народних депутатів і депутатів міськради Василькова звернулися до суду з клопотанням взяти на поруки затриманих, проте суд відмовив їм.

Судове засідання було закритим, на нього допустили лише одного народного депутата, адвокатів та дружин затриманих.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня СБУ оприлюднила інформацію про те, що у Василькові Київської області співробітники спецслужби затримали трьох учасників організованої злочинної групи, які мали намір скоїти вибух під час святкування Дня Незалежності України.

Згодом Соціал-національна асамблея (СНА) та організація “Патріот України” повідомили про затримання своїх представників. В організаціях відкинули звинувачення у намірах скоїти теракт.

24 серпня за матеріалами СБУ Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу щодо двох депутатів Васильківської міської ради за ознаками готування до вчинення терористичного акту, виготовлення та зберігання з метою розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення терористичних актів та незаконного зберігання вибухових речовин і боєприпасів.

«Під час проведення обшуків за місцем проживання цих осіб виявлено вибухову речовину – тротил, бойові набої, схему виготовлення саморобного вибухового пристрою, листівки з погрозами щодо вчинення вибуху та інші заборонені до вільного обігу предмети», - говориться в повідомленні.

Також слідчим відділом УСБУ в Київській області порушено кримінальну справу проти громадянина Ш. за ознаками терористичної діяльності.

Призначено низку експертиз для дослідження вилучених у підозрюваних предметів. Встановлюється причетність до вчинених злочинів інших осіб.