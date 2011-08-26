Московський патріархат визнав, що мало не розколовся через Ющенка

Українська православна церква (Московського патріархату) визнала, що підтримка лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на президентських виборах 2004 року була помилкою.

За даними сайту WikiLeaks, про це у своїй депеші до Держдепартаменту США від 9 січня 2009 року написав тодішній посол Сполучених Штатів в Україні Вільям ТЕЙЛОР, повідомляє Українська правда.

За словами В.ТЕЙЛОРА, таку позицію УПЦ (МП) на зустрічі з представником Посольства США озвучив голова відділу зовнішніх церковних зав’язків архімандрит Кирил (ГОВОРУН).

"Він визнав, що підтримка ЯНУКОВИЧА під час президентських виборів у 2004 році була помилкою, і підкреслив незалежність української філії Російської православної церкви. Архімандрит Кирил наголосив, що після 2004 року церква стоїть осторонь від політики. Він також зазначив, що УПЦ МП публічно засуджувала неофіційні православні проросійські групи, які робили політичні заяви", - писав посол.

На думку архімандрита Кирила, у 2004 році існував ризик розколу православного руху з огляду на зусилля кандидата на пост Президента України Віктора ЮЩЕНКА добитися визнання незалежних від УПЦ МП церков.

Згодом В.ЮЩЕНКО також став причиною внутрішньої кризи в Українській православній церкві (Московського патріархату).

"ГОВОРУН сказав, що участь Президента ЮЩЕНКА у святкуванні 1020-річчя Хрещення Київської Русі в липні 2008 року майже викликало розкол в УПЦ МП", - зазначав дипломат.