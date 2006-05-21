Пісня Руслани названа кращою за історію «Євробачення»

Перед початком трансляції фіналу «Євробачення-2006» в Німеччині були оголошені підсумки інтернет-голосування відносно 20 кращих пісень за 50-річну історію «Євробачення». Найбільше голосів отримала пісня «Дикі танці» української співачки Руслани, яка перемогла в Стамбулі. У голосуванні взяли участь понад мільйон осіб, передає «Німецька хвиля».

Нагадаємо, що на «Євробаченні-2006» перемогла фінська хард-рок група «Lordi». Фіни упевнено випередили росіянина Діму Білана, який зайняв друге місце, і групу з Боснії і Герцеговини «Hari Mata Hari», яка опинилася на третій позиції.

Українка Тіна Кароль в результаті зайняла сьоме місце, гарантуючи таким чином Україні вихід у фінал «Євробачення» наступного року, який пройде в Хельсінкі.