Адвокат Тимошенко: під загрозою сама професія адвоката

Адвокати матимуть право на професію лише за умови незалежності судів.

Про це заявив адвокат Юлії ТИМОШЕНКО Микола СІРИЙ під час круглого столу: «Забезпечення права на захист. Шляхи вдосконалення вітчизняного процесуального законодавства», повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина». Організаторами заходу виступили Київська міська кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), Асоціація правників України, Офіс Ради Європи в Україні, Союз юристів України та Спілка адвокатів України.

За словами М.СІРОГО, «сила адвокатури в утвердженні прав людини і в незалежності суду. І як тільки постають загрози незалежності суду і правам людини - це той дзвінок, коли ми всі разом повинні ставати на ноги і всіма можливими засобами протистояти цьому. В цьому ваш прямий інтереси, бо наступні будете ви».

«Окремих прав у адвокатів немає, права адвоката є похідними від тих людей, яких ви захищаєте, і тому як тільки порушено право особи - це справа всіх адвокатів», - додав М.СІРИЙ.

За його словами, «це ненормально, коли ми, адвокати, стояли з піднятими руками два дні, щоб суд дозволив нам надати правову допомогу. Це приклад сучасної адвокатури, як і той факт, що на ознайомлення з 15-ма томами досудової справи нам дали три дні, а матеріали були переповнені економічними експертизами, газовими контрактами, які укладалися за шведськими законами».

Як підкреслив адвокат Ю.ТИМОШЕНКО, цей порядок, який започатковано у Печерському суді, за відгуками адвокатів, вже переноситься й на інші справи. Він закликав представників адвокатських спілок активніше реагувати на такі негативні явища як обмеження адвокатів у термінах на ознайомлення зі справою.

«Дуже складно працювати у процесі, коли піднята рука адвоката розцінюється як затягування процесу, а пожаті плечі адвоката - перешкоджання на шляху до істини», - додав М.СІРИЙ.

За його словами, адвокатам також складно працювати, коли у справі відсутня обґрунтована підозра.

У свою чергу ще один адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ зазначив, що тема побиття адвокатів, яка обговорюється під час круглого столу, - це надзвичайна подія.

«Однак є ще одна надзвичайна тенденція в державі, коли адвокат стає статистом і не може реалізувати свої законні права, а головуючі в судах, зловживаючи наданим законом правами, просто позбавляють захисників у кримінальному процесі реалізації їх прав по забезпеченню належних прав своїх клієнтів», - сказав він.

«Ми маємо вжити всіх заходів, щоб професія і робота адвокатів поважалась, адже відповідно до ст.3 Конституції України є захист прав і свобод людини. Права адвокатів мають бути на рівні прав і повноважень правоохоронних органів», - зазначив Ю.СУХОВ, додавши, що якщо у адвокатів таких прав не буде, то не буде змагальності процесу і належного захисту прав осіб.