УНП вимагає повернути 400 гектарів, узятих ЧФ РФ під приватну забудову

Кримська організація Української народної партії вимагає від керівництва України повернути у власність держави 400 гектарів севастопольської землі, які вже декілька років Чорноморський флот Росії використовує для приватної забудови.

З відповідною заявою виступив голова Кримської організації УНП Олег ФОМУШКІН, повідомили УНІАН у прес-службі Української народної партії.

За словами О.ФОМУШКІНА, в іншому разі земельні ділянки вартістю 1 млрд. гривень будуть втрачені для бюджету України та бюджету Севастополя. «Угода про умови базування Чорноморського флоту Російської Федерації в Україні передбачає, що вся земля та інфраструктура, що передана в оренду Росії, має використовуватися для військових потреб, а, у разі порушення цих вимог, Україна має повне право повернути їх, навіть до закінчення термінів орендної угоди».

«Відповідно до українського законодавства та міждержавних російсько-українських домовленостей, ці 400 гектарів землі мають бути повернуті на баланс України, а вже згодом, при потребі, можуть бути продані з аукціону, а кошти направлені у державний та міський бюджет Севастополя», – підкреслив голова Кримської організації УНП.

О.ФОМУШКІН наголосив, що «чинний голова Севастопольської МДА Володимир ЯЦУБА та центральне керівнице держави повинно не допустити махінацій із земельними ділянками ЧФ РФ, а навпаки, конфіскувати всі спірні ділянки і надати їх для забудови українськими громадянами».