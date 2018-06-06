Президенту України Його превосходительству пану Віктору Федоровичу Януковичу

Шановний пане Президент!

З деяких медіаджерел, а також від власних кореспондентів наших інформагентств у Києві ми довідалися про те, що проти нашого колеги Віктора Чамари порушено кримінальну справу.

Кожен з нас знає Віктора Чамару давно — хто п’ять, а хто й більше 15 років по спільній роботі в Європейському альянсі інформаційних агентств, Причорноморській асоціації національних інформагенств, інших міжнародних організаціях. Знаємо по тому, як він завжди обстоював інтереси України, як активно розвивав співробітництво Укрінформу з нашими й багатьма іншими агентствами для того, щоб європейська й світова громадськість більше знала про Україну. Власне, і про підготовку Вашої країни до проведення Євро-2012, велику роботу уряду в найскладніші для України часи, коли УЄФА от-от готова була позбавити її права приймати чемпіонат, ми дізнавалися саме за презентаціями Віктора Чамари, організованими ним під час міжнародних конференцій. Саме повідомлення Укрінформу про будівництво стадіонів, аеропортів, доріг, готелів нашими агентствами ретранслювалися далі.

Бачачи стрічки новин Укрінформу, його сайти, їхнє наповнення, беручи участь у відеомостах, які організовував Укрінформ, ми розуміли, чого це все коштує. Розуміємо, як непросто це робити керівнику агентства з порівняно скромним за європейськими мірками бюджетом, яку організаторську майстерність необхідно прикласти для вирішення складних питань. Адже все-таки важливий кінцевий результат, якого Віктор Чамара завжди прагнув і досягав його на певних етапах.

Ми вважаємо своїм обов’язком висловити солідарність і підтримку нашому колезі Вікторові Чамарі, який зараз опинився в дуже непростій ситуації. Звертаємося до Вас, пане Президенте, з великим проханням звернути увагу на цю проблему й посприяти її справедливому розв’язанню.