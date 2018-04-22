На Петра й Павла Петро Ющенко ходить до Володимира

Напередодні одного з найбільших православних свят – Петра і Павла – ми обдзвонили майже всіх депутатів на ім’я Павло або Петро, а також Павловичів та Петровичів, намагаючись з’ясувати, чи святкують народні обранці день своїх покровителів. Таких нардепів виявилося більш як два десятки. Проте тільки троє поділилися про це з УНІАН.

Петро Ющенко, народний депутат п’ятого скликання, НУ, брат Президента:

У нашій сім’ї традиція – на великі свята ми обов’язково ходимо до церкви. У Києві це зазвичай Володимирський Собор.

Петро і Павло – великі святі, які пройшли всю землю, розповідаючи про Боголюдину. Церковне передання зберегло відомості і про діяльність мого покровителя апостола Петра та його послання, і навіть про його характер. Мій небесний покровитель здається мені близьким, таким ніби я добре його знаю. Тож 12 липня в мене є відчуття свята.

На жаль, у дитинстві в нас не було можливості відвідувати церкву. Уперше я прийшов до діючого храму в шістнадцять років, коли поїхав на навчання. У 30-х роках совєтська влада зруйнувала дві сільські церкви – Святих Михайла та Катерини, однак у сусідньому селі був маленький храм. Його настоятель приходив у нашу Хоружівку й хрестив новонароджених.

Володимир Петрович Скубенко, народний депутат п’того скликання, БЮТ:

Звичайно, я святкую цей день. Мій батько був чудовою людиною, ми народилися в один день, але з різницею в 30 років. Тож не лише день народження, а й іменини 12 липня завжди святкували разом.

Він був звичайним шофером, механізатором, дуже мудрою людиною І ще в радянські часи він дуже чітко пояснив мені: є день твого ангела, твого святого покровителя, який буде з тобою завжди.

На його іменини не тільки я робив йому подарунки, а й він мені. З найбільш зворушливих подарунків я пам’ятаю пательню, яку я подарував йому в дитинстві і на якій він учив мене смажити яєчню. Ще пам’ятаю, як подарував йому рубанок. Його іменини були невід’ємним святом родини, традицією, батько прищепив розуміння того, що святий Петро не тільки його, а наш покровитель. Тож свято Петра і Павла для мене дуже урочисте й водночас дуже рідне.

Петро Порошенко, народний депутат 5 скликання, “Наша Україна”:

Для мене особисто – це велике свято...

Сьогодні завершився Петрівський піст і, звичайно, я побував у храмі. Мене зранку вже привітали рідні, друзі, партійні соратники та опоненти. Я планую ввечері поїхати до лікарні, де зараз лікується мій батько, щоб прийняти привітання від нього. А ввечері святкуватиму Петра і Павла в родинному колі.

Сьогодні в мене подвійне свято, ми разом святкуватимемо отримання диплому мого старшого сина Олексія.

Опитувала Маша Міщенко