Янукович на державному рівні підтримав розвиток української мови

1 вересня Президент України своїм Указом затвердив положення про президентські стипендії для учнів, які найкраще знають українську мову та літературу, повідомила УНІАН радник Президента України Ганна Герман. Відтепер щороку 1 вересня нагороджуватимуться переможці міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, який буде проводитися серед школярів, сказала вона. Щороку 39 молодих людей – переможців конкурсу – отримуватимуть президентські стипендії.

Глава держави, повідомила Г.ГЕРМАН, також сьогодні видав указ про перші нагородження для особливо обдарованих молодих людей, які мають особливі успіхи у вивченні української мови та літератури. Серед президентських стипендіатів учні з Луцька, з Одеської області, з Кривого Рогу, Херсона, Ужгорода, Запоріжжя…

«Вітаємо переможців!» - додала Г.ГЕРМАН.