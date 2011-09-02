Діденко кається, що виконав «одноосібні вказівки Тимошенко»

На останньому судовому засіданні колишній перший заступник голови НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО заявив, що жалкує про підписання газових угод, а також про те, що якби знав, що директиви КМУ були прийняті одноосібно тодішнім прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО – ніколи б не виконував їх.

Цю інформацію кореспонденту УНІАН підтвердив адвокат І.ДІДЕНКА Ігор СТЕПАНОВ.

За словами І.СТЕПАНОВА, під час дебатів у суді 31 серпня І.ДІДЕНКО зазначив: «Я б ніколи не підписав договори, які я підписав, і не виніс би їх на розгляд правління, якби я тільки знав, що директиви, які зобов’язують мене підписати ці договори, були прийняті одноосібно ТИМОШЕНКО, а не були прийняті колегіально органом Кабінету міністрів України. Коли мені їх показали, я абсолютно був впевнений що це були директиви Кабміну, а не особисто ТИМОШЕНКО. Тому я дуже жалкую про те, що я змушений був виконувати при прийнятті своїх рішень одноосібні вказівки тодішнього прем’єр-міністра».

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня адвокат І.ДІДЕНКА І.СТЕПАНОВ повідомив, що в ході судового слідства його підзахисному було перекваліфіковано обвинувачення із ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) на частину 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), яка передбачає більш м’яке покарання, зокрема таке, що не пов’язане з конфіскацією майна.

СБУ у жовтні 2010 року завершила досудове слідство у кримінальній справі про законність розмитнення у 2009 році 11 млрд. куб м газу, про належність якого сперечалася компанія "РосУкрЕнерго".

Цю справу було порушено після того, як 8 червня 2010 року Арбітражний інститут Торговельної палати Стокгольма (Швеція) зобов`язав Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" повернути "РосУкрЕнерго" 11 млрд. куб. м природного газу і надати додатковий обсяг газу в розмірі 1,1 млрд. куб м як неустойку за порушення умов контракту.

У цій справі проходять екс-голова Держмитслужби Анатолій МАКАРЕНКО, І.ДІДЕНКО та екс-начальник відділу Київської регіональної митниці Тарас ШЕПІТЬКО.

Однак 25 липня Печерський райсуд виділив в окреме провадження кримінальну справу проти І.ДІДЕНКА за підозрою в розтраті чужого майна в особливо великих розмірах.