Тимошенко: ніколи ЄС не мав такої угоди з недемократичною державою

Судовий процес над колишнім прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО не повинен перешкоджати євроінтеграції України.

Про це йдеться у статті Ю.ТИМОШЕНКО та колишнього віце-прем’єр-міністра Григорія НЕМИРІ, опублікованій у The Wall Street Journal.

“Ми не хочемо, щоб показові політичні судові процеси проти ТИМОШЕНКО та її колег стали на перешкоді європейському шляху України. Варто зазначити, що ніколи раніше ЄС не укладав таку далекосяжну угоду про глибоку зону вільної торгівлі з недемократичною державою. На жаль, саме такою сьогодні стає Україна.

Наслідки регресу Україну можуть бути величезними для вкрай необхідного зближення Європи з іншими східноєвропейськими країнами. Події в Україні також торкнуться європейських компаній, які покладаються на верховенство права, включаючи принцип справедливого, неупередженого та незалежного суду, для захисту своїх інтересів”, - йдеться у статті.

”ЯНУКОВИЧ агітує за потребу в подальших реформах управління, бізнесу та судової системи. Він правий, але з огляду на те, що цей режим свідомо проігнорував рекомендації Венеціанської Комісії Ради Європи щодо судової реформи, важко сприймати такі заяви серйозно.

До того ж, яким чином можна примирити його удаване прагнення справедливої та незалежної судової системи з політично вмотивованими переслідуваннями опозиції? Окрім ТИМОШЕНКО за ґратами перебувають 10 інших колишніх членів нашого уряду. Проти всіх них тривають судові процеси. Декого з них було затримано ще минулого літа за безпідставними звинуваченнями. Справжньою причиною цих дій є те, що режим ЯНУКОВИЧА прагне помститись, а також придушити опозицію напередодні парламентських виборів наступного року”, - йдеться у статті.