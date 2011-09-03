Янукович: Україна не розглядає варіант злиття Нафтогазу і Газпрому

Україна не розглядає питання об`єднання НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" заради знижки на газ.

Про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ журналістам у суботу в Душанбе, передає РІА "Новости".

"Це питання не розглядається", - сказав В.ЯНУКОВИЧ, відповідаючи на запитання про можливість об`єднання компаній з метою отримання знижки на газ, що поставляється Росією.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, що після завершення реформування НАК «Нафтогаз України» і виведення з неї компаній, що займаються транзитом і видобутком газу, «Нафтогаз» буде ліквідований. Також М.АЗАРОВ підкреслив, що ліквідація компанії призведе до перегляду діючих газових контрактів із «Газпромом».

Після цього голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР заявив, що НАК «Нафтогаз України» припинить своє існування після злиття з «Газпромом», після чого будуть переглянуті всі існуючі угоди щодо співпраці двох компаній.

Крім того, 2 вересня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем`єр-міністру України М.АЗАРОВУ до 1 жовтня 2011 року забезпечити підготовку й подати на розгляд Керуючої ради Комітету з економічних реформ проект програми реформування НАК «Нафтогаз України».