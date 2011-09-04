Генпрокуратура просить дати Діденкові п’ять років

Представники Генеральної прокуратури України просять Печерський районний суд Києва призначити колишньому першому заступнику голови НАК «Нафтогаз України» Ігорю ДІДЕНКУ покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Про це УНІАН повідомив адвокат колишнього посадовця Ігор СТЕПАНОВ.

"Прокуратура попросила п’ять років позбавлення волі", - сказав він.

За словами І.СТЕПАНОВА, таку заяву сторона обвинувачення зробила 31 серпня на останньому судовому засіданні у справі І.ДІДЕНКА.

Завтра орієнтовно о 12.00 головуюча у судовому процесі суддя Оксана ЦАРЕВИЧ має оголосити вирок підсудному.

Як повідомляв УНІАН, І.ДІДЕНКО разом з екс-головою Державної митної служби Анатолієм МАКАРЕНКОМ та екс-начальником відділу Київської регіональної митниці Тарасом ШЕПІТЬКОМ притягується до кримінальної відповідальності у справі щодо законності розмитнення у 2009 році 11 млрд. куб. м газу.

30 серпня адвокат І.ДІДЕНКА І.СТЕПАНОВ повідомив, що в ході судового слідства його підзахисному було перекваліфіковано обвинувачення із ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) на ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), що передбачає м’якше покарання, зокрема таке, що не пов’язане з конфіскацією майна.

31 серпня, на останньому судовому засіданні у справі, І.ДІДЕНКО заявив, що шкодує про підписання газових угод, а також про те, що якби знав, що директиви Кабміну були прийняті одноосібно тодішнім прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, то ніколи б їх не виконував.

Кримінальну справу про законність розмитнення у 2009 році 11 млрд. куб. м газу, щодо належності якого позивалась компанія "РосУкрЕнерго", було порушено після того, як 8 червня 2010 року Арбітражний суд Торговельної палати Стокгольма (Швеція) зобов`язав НАК "Нафтогаз України" повернути "РосУкрЕнерго" 11 млрд. куб. м природного газу і надати додатковий обсяг газу в розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту.